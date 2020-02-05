تجديد حبس 10 من «ألتراس أهلاوي»

جددت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، حبس 10 من مشجعي النادي الأهلي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"إحياء رابطة ألتراس أهلاوي".ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة إرهابية.