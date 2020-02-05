رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

التضامن: تطبيق «2 كفاية» في محافظات الصعيد الأعلى خصوبة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:30 ص
الدكتور محمد العقبي
الدكتور محمد العقبي
ياسمين عباس
طباعة
كشف الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، عن أهم ما جاء باجتماع وزيرة التضامن مع رئيس مجلس الوزراء بالأمس، مشيرًا إلى أن جزء من التكليفات يتعلق بدعم الوزارة للمصانع المتعثرة، خاصة فيما يتعلق بالتأمينات، بالإضافة لاستعراض تفاصيل مبادرة "2 كفاية".

وأضاف العقبي خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، أن مصر خلال عام 2015 وضعت استراتيجية لمكافحة الزيادة السكانية يُشارك فيها الوزارات المعنية كافة، ودور وزارة التضامن فيها يتعلق بعدة محاور تتمثل في العمل مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مع التوعية في الفئات الأكثر احتياجًا، مع إتاحة بعض الخدمات للقرى الأكثر فقرًا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن مبادرة "2 كفاية" تستهدف مليون و148 ألف سيدة، وهم المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة، منوهًا بأن هذا البرنامج يتم تطبيقه في 10 محافظات هي الأعلى خصوبة والأكثر فقرًا، لافتًا إلى أن معظمها في محافظات الصعيد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ يوم

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

منذ حوالي 5 ساعات

قتيل و81 مصابًا إثر انقلاب شاحنة تقل مهاجرين فى المكسيك

منذ حوالي 17 ساعة

تركى آل الشيخ يكافئ لاعبى الأهلى بعد التأهل الإفريقى

منذ حوالي 13 ساعة

سمم زوجته وقتل أطفاله وانتحر.. كواليس مذبحة عزبة على خضر بالبحيرة

الصور

image description

ندوة «تريزيجيه» في معرض القاهرة للكتاب

image description

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من السوبر الإفريقى

image description

«المصرية للدراسات السياسية» تنظم مؤتمرًا لعرض إنجازات الرئيس

image description

نجوم الرياضة والإعلام فى حفل رابطة النقاد لاختيار الأفضل 2019

image description

صور العرض المسرحي "صبايا مخدة الكحل"

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثاني الثانوي بعد التعديلات

احذر.. أكل الدجاج مرتين في الأسبوع يسبب الوفاة

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة تضرب البلاد.. والقاهرة 12 درجة

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

إنفوجراف

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

أيام زمان

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

نجم الساعة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

الصحة

حملات تطعيم ضد الحصبة تستهدف حماية 45 مليون طفل

«تصلب الشرايين» يهدد النساء خلال مرحلة اليأس.. لسببين

5 أخطاء شائعة وراء عدم خسارة الوزن

الاتحاد الأوروبي: استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان نهاية العام

منوعات

دراسة: تحدث الأباء بنبرة هزلية مع الأطفال يساعدهم على تعلم المهارات اللغوية

عادات غذائية تحميك من أمراض القلب والأوعية الدموية

احذر.. أكل الدجاج مرتين في الأسبوع يسبب الوفاة

عجل بـ 5 أرجل.. ومربية مواشى: عيب جينى

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء فى ظلام عنتيبى
القس. رفعت فكرى
جريمة بربرية
د.مينا بديع عبدالملك
الأبوة الحقيقية
منى رجب
«ندى».. زهرة مصرية قتلها الجهل والتطرف
المزيد

الثقافة

الأحد.. مناقشة «أسرار محمد علي» بمكتبة مصر الجديدة

خيري حسن يكتب: نادية لطفي ويحيى الطاهر عبدالله.. من «باب الأسانسير» إلى «باب الله»

محمد رفيع: القصة القصيرة هي رسائلنا إلى الله

«أبجدية أولي».. قلق كتابة تبحث عن آفاق