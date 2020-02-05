التضامن: تطبيق «2 كفاية» في محافظات الصعيد الأعلى خصوبة

كشف الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، عن أهم ما جاء باجتماع وزيرة التضامن مع رئيس مجلس الوزراء بالأمس، مشيرًا إلى أن جزء من التكليفات يتعلق بدعم الوزارة للمصانع المتعثرة، خاصة فيما يتعلق بالتأمينات، بالإضافة لاستعراض تفاصيل مبادرة "2 كفاية".وأضاف العقبي خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، أن مصر خلال عام 2015 وضعت استراتيجية لمكافحة الزيادة السكانية يُشارك فيها الوزارات المعنية كافة، ودور وزارة التضامن فيها يتعلق بعدة محاور تتمثل في العمل مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مع التوعية في الفئات الأكثر احتياجًا، مع إتاحة بعض الخدمات للقرى الأكثر فقرًا.وأوضح المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن مبادرة "2 كفاية" تستهدف مليون و148 ألف سيدة، وهم المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة، منوهًا بأن هذا البرنامج يتم تطبيقه في 10 محافظات هي الأعلى خصوبة والأكثر فقرًا، لافتًا إلى أن معظمها في محافظات الصعيد.