مبروك عطية مستشهدا بالسيرة: «الإساءة للجار تجلب اللعنات»
الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:31 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
حذر الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، من خطورة الإساءة إلى الجار، مؤكدًا انها تجلب اللعنات.
وروى عطية، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "أن شخص ما ذهب للرسول وقال له جاري لا يسأل عني في مشكلة وآذاني ليل ونهار، فالرسول طلب منه يأخذ عفش بيته، كأنك سيهجره، ويقف أمام البيت، وكل من يسأله لماذا، يقول إن جاره آذاه".
وأضاف: "بالفعل كل ما شخص يعدي، يقول له جاري مؤذي فالنبي قال لي سيبه وامشي، فيرد الرجل يقول الله يلعنه، الجار سمع لعنات الناس، فذهب للرسول، فقال الرسول هذه ليست لعنات الناس، وإنما لعنة الله ساقها على ألسنة الناس، إن كنت تريد تتخلص منها احمل متاع جارك واسكنه داره وأحسن إليه يذهب الله عنك اللعنة". شاهد
وروى عطية، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "أن شخص ما ذهب للرسول وقال له جاري لا يسأل عني في مشكلة وآذاني ليل ونهار، فالرسول طلب منه يأخذ عفش بيته، كأنك سيهجره، ويقف أمام البيت، وكل من يسأله لماذا، يقول إن جاره آذاه".
وأضاف: "بالفعل كل ما شخص يعدي، يقول له جاري مؤذي فالنبي قال لي سيبه وامشي، فيرد الرجل يقول الله يلعنه، الجار سمع لعنات الناس، فذهب للرسول، فقال الرسول هذه ليست لعنات الناس، وإنما لعنة الله ساقها على ألسنة الناس، إن كنت تريد تتخلص منها احمل متاع جارك واسكنه داره وأحسن إليه يذهب الله عنك اللعنة". شاهد