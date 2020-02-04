بسمة تكشف كواليس «رأس السنة»: «أحداثه ليلة واحدة»

قالت الفنانة بسمة، إنها تحمست للمشاركة في فيلم "رأس السنة"، بسبب محمد حفظي كاتب السيناريو، مشيرة إلى أنها تعاملت معه سابقًا كمنتج، وكانت تتمنى العمل معه كسيناريست، وكذلك طاقم العمل لأول مرة تعمل معهم، باستثناء الفنان إياد نصار.وكشفت بسمة، خلال لقاء لقناة الغد، كواليس الفيلم، قائلة، جميع الأحداث تدور في ليلة واحدة، وهي ليلة رأس السنة، مردفة أنه ليس أمرا سهلا أن يصنع حدوتة لفيلم أحداثه تدور جميعها في ليلة واحدة.ولفتت إلى أن محمد حفظي قدر يخلق مجموعة شخصيات متنوعة، كل شخصية لها ملامح واضحة، ومشكلة واضحة تظهر خلال الليلة.وتابعت: "كنت متحمسة للعمل مع كاست الفيلم، معظم دوري مع مالك بحكم إننا إخوات، وهدى المفتي ممثلة مبشرة، شيرين رضا أعرفها منذ سنوات، لكن العام الماضي كانت بالنسبة لي اكتشاف على المستوى الإنساني".