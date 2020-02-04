الأتراك يعتقدون أن إسطنبول ستدمر إذا ما تعرضت لزلزال (فيديو)

أذاعت قناة «تركيا الآن» تقريرًا مصورًا تستشرف فيه آراء المواطنين الأتراك حول بلادهم في ظل حكم رجب طيب أردوغان، وردًا على سؤال: هل إسطنبول مهيأة لمجابهة زلزال إذا ما وقع؟ لتكون الإجابة بالنفي من جميع المواطنين في التقرير المصور، معربين عن اعتقادهم بأن «إسطنبول ستدمر إذا ما تعرضت لزلزال».ورد مواطن آخر قائلًا: «على الأغلب لا توجد دولة عديمة الحياء في العالم مثل دولتنا.. أساسًا أنتم تقطعون من الضرائب ورواتب الناس والغاز الطبيعي والكهرباء تحت مسمى ضرائب الزلازل.. أين تذهب هذه الضرائب، يجب أن نسأل هذا السؤال البسيط، هم ينفقون هذه الأموال هباء.. أين الضرائب التي جمعت على مدار 20 عاما؟».