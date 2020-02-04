رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الأتراك يعتقدون أن إسطنبول ستدمر إذا ما تعرضت لزلزال (فيديو)

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:13 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طباعة
أذاعت قناة «تركيا الآن» تقريرًا مصورًا تستشرف فيه آراء المواطنين الأتراك حول بلادهم في ظل حكم رجب طيب أردوغان، وردًا على سؤال: هل إسطنبول مهيأة لمجابهة زلزال إذا ما وقع؟ لتكون الإجابة بالنفي من جميع المواطنين في التقرير المصور، معربين عن اعتقادهم بأن «إسطنبول ستدمر إذا ما تعرضت لزلزال».

ورد مواطن آخر قائلًا: «على الأغلب لا توجد دولة عديمة الحياء في العالم مثل دولتنا.. أساسًا أنتم تقطعون من الضرائب ورواتب الناس والغاز الطبيعي والكهرباء تحت مسمى ضرائب الزلازل.. أين تذهب هذه الضرائب، يجب أن نسأل هذا السؤال البسيط، هم ينفقون هذه الأموال هباء.. أين الضرائب التي جمعت على مدار 20 عاما؟».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتنياهو يصف أردوغان بـ"الديكتاتور"

روسيا توسع قائمتها السوداء من ممثلي الاتحاد الأوروبي

شكوي من المنظمة الأفريقية لحقوق الإنسان بشأن اختفاء 6 أشخاص في تركيا

أنباء قبرص: التعاون مع مصر في اكتشافات الغاز "شرعي" عكس تركيا

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

إبراهيم فايق يكشف كواليس «الحريف» مع محمد الباز فى 90 دقيقة.. الليلة

منذ يوم

في بيان رسمى.. الأهلي يكشف أسباب عدم شكوى الهلال لدى "كاف"

منذ يوم

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

منذ حوالي 11 ساعة

موقع بريطاني: إقالة رئيس وزراء قطر بأوامر من أردوغان

الصور

image description

«المصرية للدراسات السياسية» تنظم مؤتمرًا لعرض إنجازات الرئيس

image description

نجوم الرياضة والإعلام فى حفل رابطة النقاد لاختيار الأفضل 2019

image description

صور العرض المسرحي "صبايا مخدة الكحل"

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

الأكثر قراءة

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

طالب الإسكندرية المفصول: الكلية كانت على علم بتنظيم الحفلة

تشييع جنازة نادية لطفى من مسجد مستشفى المعادى العسكرى غدًا

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

إنفوجراف

image description

وداعًا نادية لطفى.. جميلة جميلات السينما المصرية (إنفوجراف)

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

image description

5 أسباب لظاهرة النوم في العمل.. إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

أيام زمان

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

نجم الساعة

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

الصحة

5 أخطاء شائعة وراء عدم خسارة الوزن

الاتحاد الأوروبي: استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان نهاية العام

علاج جديد يقضى على مرض السكرى للأبد

7 مأكولات تقلل من خطر الإصابة بالأورام السرطانية

منوعات

عجل بـ 5 أرجل.. ومربية مواشى: عيب جينى

مجمع «زد» الرياضي يشهد اعلان نتائج استفتاء رابطة النقاد الرياضيين

أستراليا تصف موسم حرائق الغابات المدمرة بـ«الصيف الأسود»

القبض على «مصور جثث كورونا» في الصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهاب يضرب مجددًا عاصمة الإرهاب
سيد عبدالقادر
دولة الجبنة السويسرية
مؤمن المحمدي
ع الأصل ما تدورش
لواء. محسن الفحام
بين ثقافة الخلاف والاختلاف
المزيد

الثقافة

«النقد الروائي عند يمنى العيد» كتاب جديد للجريطي عن دار فضاءات

غدًا.. رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح معرضين بالزمالك

سفارتنا فى المجر تنظم أمسية «مصر الماضى والمستقبل»

«نسجيات على كنفاه بلاستيك» فى بيت السنارى