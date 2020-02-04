إليسا فى اليوم العالمى لمحاربة السرطان: «خليكن قوايا»

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على المشاركة في اليوم العالمي لمكافحة السرطان، والذي يوافق 4 فبراير من كل عام، بالتغريد عن المرض، عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر".وقالت إليسا: "باليوم العالمي لمحاربة السرطان، تحية لكل الشجعان يللي عم يحاربو هالمرض بقوة وعزم لأنو الاستسلام منو خيار أبدًا.. خليكن قوايا لأنو المرض قد ما كان قوي وكبير، إلا ما يضعف قدام إرادتكن".يُشار إلى أن إليسا أعلنت عن إصابتها بمرض سرطان الثدي في أغسطس 2018 من خلال كليبها "إلى كل اللي بيحبوني" الذي استعانت خلاله بتسجيل صوتي حقيقي لها وبفيديوهات أثناء تلقيها العلاج في أحد مستشفيات بيروت.