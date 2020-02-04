«اليونان» ضيف شرف معرض الكتاب في دورته المقبلة

تتسلم دولة اليونان بعد قليل، شعلة، ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب، من دولة السنغال، بعد اختيارها لتكون ضيف شرف الدورة الـ52 من المعرض.ومن المقرر أن ينظم مؤتمر صحفى بحضور وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب، وقيادات الوزارة، وسفراء الدولتين، للإعلان عن نجاحات الدورة الحالية، وتفاصيل تجهيزاتهم للدورة الجديدة.وتختتم النسخة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياتها، اليوم الثلاثاء، 4 فبراير، والتي كانت قد انطلقت في 22 يناير الماضي.وشاركت دولة السنغال في هذه الدورة كضيف شرف، كما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض الذي شهد إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة والزوار.