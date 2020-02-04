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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

«اليونان» ضيف شرف معرض الكتاب في دورته المقبلة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:44 م
معرض الكتاب
معرض الكتاب
جمال عاشور
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تتسلم دولة اليونان بعد قليل، شعلة، ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب، من دولة السنغال، بعد اختيارها لتكون ضيف شرف الدورة الـ52 من المعرض.

ومن المقرر أن ينظم مؤتمر صحفى بحضور وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب، وقيادات الوزارة، وسفراء الدولتين، للإعلان عن نجاحات الدورة الحالية، وتفاصيل تجهيزاتهم للدورة الجديدة.

وتختتم النسخة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياتها، اليوم الثلاثاء، 4 فبراير، والتي كانت قد انطلقت في 22 يناير الماضي.

وشاركت دولة السنغال في هذه الدورة كضيف شرف، كما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض الذي شهد إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة والزوار.

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