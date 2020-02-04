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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجراءات استثنائية بجامعة أسيوط للوقاية من «كورونا»

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:36 م
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
أسيوط – محمد أبو شادي:
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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن وضع خطة موسعة لتطبيق إجراءات استثنائية خلال الأيام المقبلة للوقاية من فيروس "كورونا"، وذلك استعدادًا لعودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي والمقرر لها الأحد 9 فبراير الجاري، وتوعية كافة الأفراد بالجامعة بأعراض الفيروس وسبل الوقاية منه وطرق التصرف الصحيحة في حالة ظهور أي حالات اشتباه.

وقال رئيس جامعة أسيوط أن تلك الإجراءات تُعد خطة وقائية، في ظل عدم رصد أي حالات إصابة أو اشتباه بالفيروس داخل محافظات الجمهورية، ولكنها تمثل إجراءات احترازية انطلاقًا من حرص إدارة الجامعة على الحفاظ على صحة وسلامة كافة المنتسبين لها وحماية أرواحهم.

وقال إن ذلك يأتى طبقًا لخطة وزارة التعليم العالي بشأن مواجهة الفيروس وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية المعنية وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والتي تسير على محورين يتعلق الأول بوقاية طلاب الجامعة وحمايتهم، والتأكد من مطابقة القاعات الدراسية للشروط الصحية المتعلقة بجودة التهوية وخاصةً فى الكليات ذات الكثافة العددية المرتفعة، والمدينة الجامعية، وتوعيتهم بالسلوكيات الخاطئة والتى تمثل خطرًا على صحتهم فى نشر أى أمراض معدية، وذلك من خلال توزيع المطبوعات وعقد سلسلة من الندوات التوعوية.

وفيما يخص الخدمات الطبية أوضح الدكتور "الجمال" أن مستشفيات أسيوط الجامعية على أهبة الاستعداد لمواجهة أي حالات طارئة، وهو ما يتضمن إعلان حالة الطوارئ بمستشفى الطلبة وكذلك المستشفى الجامعي، والتأكد من وجود مخزون كافي من الأدوات الطبية والكمامات المستخدمة لمواجهة أي حالات مرضية معدية، وإخلاء وحدة العزل الطبي بقسم الحميات بالمستشفى الجامعي في حال الحاجة إليها، وإجراء متابعة دورية ودقيقة للحالات الواردة للمستشفى وذلك بالتنسيق مع قسم أمراض الصدر والأقسام الطبية المعنية، منوهًا إلى إصداره توجيهات صارمة باتخاذ أي حالات اشتباه على نحو من الجدية والدقة ومتابعة التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

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