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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 5 مصانع «بير السلم» لأغذية ومنتجات بالإسكندرية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:35 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
مريم جبل - عمرو المزيدى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسؤول عن مصنع لتعبئة السكر، بمنطقة محرم بك؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص.

و عُثر بداخل المصنع على 460 عبوة سكر وزنها كيلو جرام ناقصة الوزن بمقدار 50 جرام، وطن سكر من مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وكمية كبيرة من الأكياس الفارغة المعدة للتعبئة.

كما تم ضبط مسؤول عن مصنع لصناعة المنظفات، لإدارته بدون ترخيص وتعبئة المنظفات مستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، بمنطقة الدخيلة، وتم ضبط كمية قدرها طن من مستلزمات الإنتاج أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، و3600 عبوة صابون منتج نهائى غير مطابق للمواصفات القياسية معدة للبيع.

و كذلك تم ضبط مسؤول عن مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص وتصنيع المستلزمات الطبية مستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، بمنطقة برج العرب، وتم ضبط كمية قدرها طن مستلزمات إنتاج بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر، و75600 قطعة مسلتزمات طبية خاصة بالأسنان تم تصنيعها بدون ترخيص.

وضبطت الأجهزة الأمنية مسؤول عن مصنع لتصنيع منتجات الألبان، لإدارته المصنع بدون ترخيص، وتم ضبط كمية قدرها 3 طن جبن أبيض منتهية الصلاحية، وطنين ونصف جبن لها تغير فى خواصها الطبيعية،و 2،500 طن ملح ومستلزمات إنتاج جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمنطقة الرمل.

كما تم ضبط مسؤول عن مخزن زيوت سيارات بدون ترخيص؛ يقوم بجمع زيوت السيارات السابق إستخدامها والملوثة للبيئة والمحظور حيازتها بقصد الإتجار بها وبيعها بالأسواق، وتم ضبط كمية قدرها 13 طن من زيون محركات السيارات والشحومات السابق إستخدامها، بمنطقة العامرية.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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