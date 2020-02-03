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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

10 مارس.. انطلاق فعاليات النسخة 27 لمعرض دبي الدولي للقوارب

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:33 م
معرض دبي
معرض دبي
أبوزيد على
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تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيم فعاليات معرض دبي الدولي للقوارب فى شهر مارس المقبل، وتأتي فعاليات المعرض فى الفترة 10 - 14 مارس 2020، بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية (الميناء السياحي).

ويعود معرض دبي العالمي للقوارب، الفعالية البحرية المميزة، بنسخته الـ27 إلى دبي، وتستعرض هذه الفعالية العالمية أرقى اليخوت الفاخرة وقوارب الترفيه من جميع أنحاء العالم.

ويعتبر معرض دبي العالمي للقوارب هو الحدث أكبر، والأكثر أهمية والأعرق من نوعه في المنطقة، وباعتباره واحدة من أسرع المعارض نموًا في قطاع الترفيه البحري في العالم، فإن الدورة القادمة ستكون عرض كلاسيكي من اليخوت والسيارات السوبر الرياضية والمعدات والإمدادات من البنائين المحليين والدوليين على حد سواء مع أحدث الابتكارات في مجال الصناعة البحرية.

ويُعدّ معرض دبي العالمي للقوارب فرصة للعارضين والزوار على حدّ سواء للاجتماع في مكان واحد، وللاطلاع على أحدث تقنيات وتصميم اليخوت.

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