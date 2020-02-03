«بدران» يكشف تفاصيل تطوير طريق المريوطية

قال اللواء علاء بدران المتحدث باسم محافظ الجيزة، إنه تم إنارة طريق المريوطية بالكامل تجنبًا لوقوع الحوادث، مشيرا إلى أن الطريق ممتد لحوالي 70 كيلو بدءا من العياط جنوبًا، ومنشية القناطر بالشمال بالإضافة إلى أنه طريق مزدوج.وأضاف اللواء علاء بدران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الإثنين، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن طريق المريوطية يشهد سرعة زائدة ببعض الأوقات، مشيرا إلى أنه بسبب تلك السرعات تقع حوادث متعددة.وأوضح المتحدث باسم محافظ الجيزة، أنه يجرى الآن أعمال تطوير ابتداء من شارع الهرم، وتم تغطية جزء من المصرف وعمل تجميل بطول 3 كيلو.وأشار إلى أن منطقة التطوير تبدأ من شارع الهرم اتجاه الجنوب وسيكون هناك كورنيش بطريق المريوطية على امتداد المنطقة الجنوبية، مبينا أنه من الصعب عمل أسوار على امتداد 70 كيلو بطريق المريوطية، وتم عمل أسوار بمناطق المنحنيات وتم توسعة الطريق.كما كشف أن طريق المريوطية كان به مخلفات الردم، إلا أنها أصبحت مختفية الآن، موصيًا قائدي السيارات بضرورة توخي الحذر وعدم القيادة بسرعة كبيرة تجنبا لوقوع الحوادث.