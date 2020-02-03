مصطفى بكري يكشف لـ«90 دقيقة» كواليس زيارته إلى ليبيا

كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري كواليس زيارته الأخيرة إلى ليبيا، وكيف فجر الإرهابيين الأحياء والمراكز الحكومية هناك.وقال «بكري» خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، إن وزير الخارجية الليبي عبدالهادي الحويج وجه له دعوة لزيارة ليبيا، مشيرا إلى أنه ذهب إلى مطار برج العرب للسفر إلى ليبيا، ولكن مدير المطار طلب تصريح، وبعد اتصالات تم السماح له بإتمام الزيارة.وأضاف أنه نزل إلى الأراضي الليبية، فوجد تقديرا كبيرا من الشعب الليبي لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية، خاصة أنه كان عاملا أساسيا في تحريك الأمور في ليبيا.ولفت بكري إلى أنه فور وصوله ليبيا وجد مندوبا من وزير الخارجية الليبي، وبعدها توجه إلى منطقة البيضاء، وسار وسط الجبل الأخضر ليلا، دون حراسة حتى وصل إلى منطقة البيضاء، وتقابل مع وزير الخارجية الليبي عبدالهادي الحويج، وذهب إلى الفندق بعدها للمبيت، وفي اليوم الثاني توجه إلى منطقة القبة على بعد 80 كيلو مترا من البيضاء، والتقى رئيس مجلس النواب الليبي، وبعدها ذهب إلى درنة الليبية، لكي يرى بعينيه المنطقة التي كانت وكرا للإرهاب، وكان فيها تنظيم المرابطون.وتابع: «شوفت المغارات اللي كان فيها الإرهابيون، واللي كانوا بيستخدموها للهجوم على أهالي البلدة، وذهبت إلى مسجد الصحابة، اللي الإرهابيين فجروه، ومريت في الشوارع، وشوفت الناس ودخلت المسجد، ورأيت البيوت المهدمة، وكيف كان يحاكم التنظيم الإرهابي الناس في مسجد الصحابة، حيث كانوا يقطعون الرؤوس».