بسبب الحرب.. دور نشر سورية تنقل أنشطتها للقاهرة



كشف رئيس اتحاد الناشرين العرب الدكتور محمد رشاد، إن عدد دور النشر السورية٬ التي انتقلت من سوريا إلي مصر٬ لتمارس نشاطها في النشر والطباعة والتوزيع٬ على إثر الحرب السورية التي اندلعت عام 2011، 20 دار نشر.



تجولت "الدستور" في أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ لرصد هذه الدور وأهم إصداراتها التي تشارك بها في المعرض.

كشف رئيس اتحاد الناشرين العرب الدكتور محمد رشاد، إن عدد دور النشر السورية٬ التي انتقلت من سوريا إلي مصر٬ لتمارس نشاطها في النشر والطباعة والتوزيع٬ على إثر الحرب السورية التي اندلعت عام 2011، 20 دار نشر.تجولت "الدستور" في أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ لرصد هذه الدور وأهم إصداراتها التي تشارك بها في المعرض.





وعن أهم إصدارات الدار قال: كتب في التربية والكتب الإسلامية٬ ومن بينها: "ابن زمانه.. التربية من أجل المستقبل٬ تأليف عبد الكريم بكار ــ الأربعين النووية٬ تأليف زكريا بن شرف النووي ــ أسباب النبوغ عند السلف.. محاضرة قيمة٬ تأليف عبد الفتاح أبو غدة ــ الأعمال الكاملة للدكتور محمد المختار المهدي ــ تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشر وآثارهم الفقهية ــ التأمين التكافلي الإسلامي من تأليف الدكتور أشرف دوابه ــ البحوث والتجارب الطبية.. ضوابطها الأخلاقية وأحكامها الشرعية٬ تأليف الدكتور غياث حسن الأحمد ــ توجيهات قرآنية٬ تأليف الدكتور أبو اليزيد أبو زيد العجمي وغيرها. وقال مالك دار السلام "محمود عبد القادر": انتقلت دار السلام من سوريا إلى مصر منذ عام 1973 وبدأت الدار في المشاركة بمعرض القاهرة للكتاب منذ دورته الأولى٬ حينما كانت تقام فعالياته٬ بأرض الجزيرة٬ وهي المساحة التي تشغلها دار الأوبرا المصرية الآن.وعن أهم إصدارات الدار قال: كتب في التربية والكتب الإسلامية٬ ومن بينها: "ابن زمانه.. التربية من أجل المستقبل٬ تأليف عبد الكريم بكار ــ الأربعين النووية٬ تأليف زكريا بن شرف النووي ــ أسباب النبوغ عند السلف.. محاضرة قيمة٬ تأليف عبد الفتاح أبو غدة ــ الأعمال الكاملة للدكتور محمد المختار المهدي ــ تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشر وآثارهم الفقهية ــ التأمين التكافلي الإسلامي من تأليف الدكتور أشرف دوابه ــ البحوث والتجارب الطبية.. ضوابطها الأخلاقية وأحكامها الشرعية٬ تأليف الدكتور غياث حسن الأحمد ــ توجيهات قرآنية٬ تأليف الدكتور أبو اليزيد أبو زيد العجمي وغيرها.





وقدمت الدار ما يزيد على (700) عنوان في شتى المجالات والمعارف٬ من بينها: شخصيات غامضة حيرت العلماء في الحضارة المصرية القديمة لــ منصور عبد الحكيم٬ التشويه والتصويب في التاريخ البشري المعيب للدكتور زاهي حواس٬ ذرية أبناء آدم لــ عبد الله أحمد٬ تأصيل التاريخ في معرفة أصور بني إسرائيل لــ محمد رسمي الدكر٬ 3 عائلات تحكم العالم لـ محمد سويفي عبد الله، وغيرها. أما دار الكتاب العربي للدراسات والنشر والتوزيع٬ فقد تأسست في مدينة حلب الشهباء٬ ومازالت تمارس نشاطها في سوريا٬ بجانب فرعيها في مصر والكائن أحدهما في مدينة نصر٬ وفرع آخر في شارع عبد الخالق ثروت، وتأسس فرعي القاهرة عام 1980. وأيضا تشارك الدار في فعاليات معرض الكتاب منذ إنشاء فرعها في القاهرة.وقدمت الدار ما يزيد على (700) عنوان في شتى المجالات والمعارف٬ من بينها: شخصيات غامضة حيرت العلماء في الحضارة المصرية القديمة لــ منصور عبد الحكيم٬ التشويه والتصويب في التاريخ البشري المعيب للدكتور زاهي حواس٬ ذرية أبناء آدم لــ عبد الله أحمد٬ تأصيل التاريخ في معرفة أصور بني إسرائيل لــ محمد رسمي الدكر٬ 3 عائلات تحكم العالم لـ محمد سويفي عبد الله، وغيرها.

أما دار المعرفة فمن الدور التي صفَّت أعمالها في سوريا جراء الحرب٬ وجاء أصحابها إلى مصر منذ سبع سنوات٬ وأنشأوا الدار في القاهرة بمدينة نصر. وقال ياسر أبو علاء، إن الدار هي الوحيدة المبدعة في فكرة نشر "التجويد" والتي نال براءة اختراعها الدكتور "صبحي طه" وأي مصحف تجويد بخلاف المصاحف التي تنشرها الدار فهو مزور، وقد حصل الدكتور المهندس صبحي طه على براءة اختراع جديدة للمصحف الجيبي الديجيتال DPQ برسمه العثماني والذي قامت دار المعرفة بإنتاجه في عام 2006. مصحف التجويد بفكرته الإبداعية والتي تحقق قراءة القرآن الكريم مجودًا عبر الترميز الزمني واللوني، والمعتمد من الأزهر الشريف.

