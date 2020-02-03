من زفتى لمعرض الكتاب.. خمسيني يربط رأسه بعصابة ويدعو لتنظيف مصر

رجل خمسيني، عصب جبينه بعلم مصر، حمل بين يديه لافتة كبيرة تدعو للنظافة، والتي تجول بها معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥١، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، هكذا ظهر أحد رواد المعرض صباح اليوم الإثنين.وقال محمد وهدان، يعمل في وزارة التربية والتعليم، إنه يحرص على المشاركة في كل مناسبة وطنية، خاصة معرض الكتاب، لافتا إلى أنه يأتي واضعًا على جبينه وعلى عنقه علم مصر، كما أنه يأتي ومعه عدد من الأصدقاء، ويقومون بتنظيف أي من الأماكن التي يزورونها.تابع: أن المبادرة الخاصة به تسمي "زفتى في عيون شبابها"، ويسعى لتوصيلها لكل أنحاء مصر، الأمر الذي جعله يأتي لمعرض الكتاب، حيث إنه الحدث الأكبر الذي يمكن من خلاله نشر فكرته.أضاف: أنه سوف يقوم بعمل حملات نظافة لمساندة العمال داخل المعرض، مشيرا إلى أن شباب المبادرة من الفئة المثقفة، حيث بعد الانتهاء من التنظيف سوف ينطلقون للبحث عن بعض الكتيبات لاقتنائها.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض. وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.