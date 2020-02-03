بدء احتفالية ترشيح القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي

بدأت احتفالية وزارة الثقافة بترشيح القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي في 2020 في القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب "جمال حمدان" بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.وشهدت القاعة الرئيسية بالمعرض إقبالًا كبيرًا من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب على رأسهم الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، والدكتور عبدالإله بن عرفة، المستشار الثقافي لمدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، نجيب الغياتي، مدير الثقافة بمنظمة الإيسيسكو، والدكتور أسامة النحاس، اختصاصي برامج بمديرية الثقافة بالمنظمة، ووفد من الأزهر الشريف وعلماء وزارة الأوقاف.واختارت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» مدينة القاهرة لتكون عاصمة للثقافة الإسلامية خلال عام 2020، ولتحمل العاصمة المصرية هذا اللقب خلفا لمدينة التونسية العاصمة، التي حظيت به خلال عام 2019.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب، من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض. وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.