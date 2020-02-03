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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«هاتف بلا كاميرا».. العائدون من الصين يتواصلون مع أسرهم

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:42 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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أكد مصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المصريين العائدين من الصين سيقيمون في الحجر الصحي في أحد الفنادق الشهيرة بوسط مدينة مرسى مطروح، مشيرا إلى أنه سيتم وضع هاتف محمول داخل كل "شاليه" ليتمكنوا من التواصل مع أسرهم، خلال مدة حضانة الفيروس، موضحًا أن الهاتف بدون كاميرا.

يذكر أن مصدر أمني قال في تصريحات سابقة لـ"الدستور"، إن مطار العلمين استقبل المصريين العائدين من الصين ليتم نقلهم إلى أحد الفنادق بوسط مدينة مطروح.

وأوضح أنه كان في استقبالهم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مؤكدًا أنه تم وصول الأتوبيسات لنقل المصريين صباح اليوم إلى مطار العلمين، وتم تعقيمهم بالكامل.

وتابع: إنه سيتم نقل المصريين إلى أحد الفنادق الشهيرة بوسط مدينة مطروح بعد إنهاء الإجراءات الاحترازية الوقائية لهم وسط تشديدات أمنية مكثفة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت تشكيل وانعقاد غرفة إدارة أزمات لمتابعة خطة استقبال المواطنين العائدين من مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، مساء الخميس، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أعلنت أنه يجري تجهيز حجر صحي حاليًا لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة ووهان، واتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة لتوفير سبل الإعاشة والإقامة لمدة 14 يومًا، وهي فترة حضانة المرض.

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