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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اجتماع تنسيقى بطب الإسكندرية لتنفيذ خطة مواجهة «كورونا»

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:01 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أحمد عاشور
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عقد الدكتور وائل نبيل عبد السلام، عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، أول اجتماع تنسيقي لمجموعة العمل الخاصة بتنفيذ خطة الكلية الاستباقية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال إن الكلية وبالتنسيق مع إدارة جامعة الإسكندرية، والمحافظة، ومديرية الشئون الصحية، وكافة القطاعات المعنية، قد وضعت خطة عمل تحسبا لظهور المرض محليا والمشاركة في مواجهته.

و ضم الاجتماع ممثلين، ورؤساء للقطاعات، والتخصصات المختلفة بالكلية، والمستشفيات الجامعية للوقوف على الاستعدادات الفنية والإدارية للخطة، والتي بدأت الكلية تفعيل خطواتها التنفيذية في الأيام الماضية عبر ورش تدريبية وتوعوية بالمرض، داخل القطاع الطبي، والتمريض، بالمستشفيات الجامعية لضمان جاهزية أفضل حال ظهوره، مع ضمان انتظام الخدمات العلاجية والواجبات الأكاديمية للمؤسسة.

وقد قامت اللجنة بدراسة كافة الاحتياجات والأولويات اللازمة لاستكمال جوانب الخطة، كما استعرض أعضاء اللجنة بكافة القطاعات عناصر وآليات برامج التوعية، والتدريب ومكافحة العدوى والسلامة الصحية والمهنية المتعلقة بالمرض، الى جانب تجهيز مرافق الكلية والمستشفيات ومورادها البشرية لكافة الاحتمالات.

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