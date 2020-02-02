الباز: «أهل الشر» كتاب مهم ونحتاج للمزيد

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن كتاب "أهل الشر" للإعلامي نشأت الديهي، كتاب مهم جدًا وطالب بوجود كتب كثيرة بنفس المنهج.وأضاف في تصريحات لفضائية "الحياة"، على هامش الندوة التي أقيمت اليوم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لمناقشة الكتاب، إن فكرة الكتاب توضح للناس تاريخ الجماعات الإرهابية وأفرادها وأفكارها، مردفًا: "هؤلاء ناس تفكر طول الوقت بدموية، تفكر إما أن تكون أو يفنى البقية".من ناحيته، دعا الإعلامي عمرو عبدالحميد، الشباب إلى قراءة الكتاب، لأنه يكشف مضامين غائبة عن ناس كثيرة جدًا، عن تلك الشخصيات الإرهابية والأفكار المتطرفة.يروى الكتاب أيضًا إلى جانب تاريخ الجماعة الإرهابية وتاريخ أفرادها، يروي بداية الفتنة في التاريخ الإسلامي منذ مقتل الإمام علي بن أبي طالب، وقال الإعلامي نشأت الديهي، إن الكتاب ليس "رأي" ولا "فكر"، وإنما وقائع حدثت، والراوون، لم يكن أحد من المعارضين وإنما من مذكرات الإخوان أنفسهم".