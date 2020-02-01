محمد جمعة: كتاب «كله رايح» يتناول قصة «عم ضياء» بأسلوب ساخر

أبدى الفنان محمد جمعة، سعادته الكبيرة بنجاحه في التجربة الأولى له في مجال التأليف والكتابة من خلال كتاب "كله رايح"، الذي يتناول قصة حياة "عم ضياء" بشكل كوميدي ساخر.وأضاف "جمعة" في كلمته، خلال مناقشة كتابه بقاعة البرنامج الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن توجهه للكتابة يرجع إلى عمله السابق مراسلا صحفيا، بالإضافة إلى حبه القراءة والأدب.وأوضح أنه اختار هذا الاسم لتعلق الناس بشخصية "عم ضياء"، موضحا أن الكتاب يروي قصة حياة عم ضياء في طفولته، من خلال أحداث ليست لها صلة بالواقع، ويأتي ذلك من خلال أشخاص.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب، من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.