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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مليون مشترك إضافى بخدمات المحمول.. و5 ملايين بالإنترنت

السبت 01/فبراير/2020 - 03:38 م
المحمول
المحمول
أميرة ممدوح
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كشفت إحصائية حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن أعداد مشتركي التليفون المحمول سجلت ارتفاعًا في حدود مليون مشترك خلال 2019، إذ ارتفع عدد المشتركين من 94.3 مليون مشترك حتى شهر أكتوبر 2018 لـ 95.3 مليون مشترك حتى أكتوبر من عام 2019.

وأظهرت الإحصائية، ارتفاعًا مماثلُا في أعداد مشتركي خدمة التليفون الثابت ليصل إلى 8.7 مليون مشترك حتى شهر أكتوبر من عام 2019 مقابل 7.9 مليون مشترك حتى الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة 800 ألف مشترك خلال عام.

وبينت الإحصائية، أن عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق التليفون المحمول قفز إلى 38.7 مليون مستخدم بنهاية شهر أكتوبر 2019 مقابل 33.9 مليون مشترك خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بينما سجل عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الـ "USB" ارتفاعًا طفيفًا من 3.3 مليون لـ3.6 مليون مستخدم.

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