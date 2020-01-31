وزيرة الصحة: لا نملك رفاهية إنكار وجود إصابات بـ«كورونا»

استنكرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن مصر بها حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد وتخفي، قائلة إن ذلك غير ممكن، لأنه لا توجد اختيارات للدول تعلن أو لا تعلن، منظمة الصحة العالمية تعين مراقب في كل دولة لتسجيل الحالات، للبحث عن أسبابه وعلاجه.وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر": "ليس لدينا رفاهية وجود حالة وإنكارها، لأنها لوائح طبية عالمية الكل ملتزم بها".ولفتت إلى أن الحالات التي تم الاشتباه بها لارتفاع درجات الحرارة، تبين أنها مصابة بفيروس H1N1، أو انفلونزا عادية، ولا توجد حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا.ولفتت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات بإجلاء المصريين من مقاطعة ووهان الصينية، بعد اجتماع مع رئيس الوزراء وتم تحديد المكان الذى سيتم نقل العائدين إليها والعناية بهم عن طريق فريق طبى كامل، وتم الاتفاق على المستشفى الذي سيتم حجز المصابين بها، وتم تجهيزها على أعلى مستوى.وطالبت المواطنين بتحرى الدقة وأن مصدر المعلومة الوحيد هو وزارة الصحة، مؤكدة أنه سيتم إعلام الجميع فى حالة وجود أى حالة.وأردفت: "يوجد 345 مواطنا مصريا في ووهان ونحن بانتظار من يرغب العودة منهم، وعملنا حساب الجميع، سنقدم الرعاية كاملة لهم".