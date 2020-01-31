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توك شو

وزير الصحة الأسبق يوضح سبب انتشار فيروس كورونا الجديد فى الصين.. (فيديو)

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:38 ص
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، أستاذ أمراض صدرية ووزير الصحة الأسبق، إن سبب انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين، هو سوء أوضاع الأسواق هناك، التي يختلط فيها كل أنواع الحيوانات والأاسماك والطيور.

وأضاف «عوض»، خلال مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أنه رأى في أحد الأفلام المصورة في الصين، كيف يقطعون ثعبانًا كبيرًا في السوق، وهذه الحيوانات هي من سببت أنفلونزا كورونا الجديد، وكورونا الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن كل الطيور والحيونات والأسماك تصاب بنفس الفصائل من الفيروسات التي تصيب الإنسان، مردفًا أنه عندما تدخل الفيروسات جسم إنسان بلا مناعة تكون خطيرة، خاصة عندما تشتبك مع فيروسات الإنسان وتخلق فيروس جديد.

وأكد وزيرة الصحة الأسبق، أهمية وضرورة غسل الأيدي والوجه، والتزام آداب العطس، والنظافة الشخصية، منوهًا بأنها أفضل طرق الوقابة، وهي إجراءات بسيطة وغير مكلفة، كما يجب على الطفل المصاب بأنفلونزا ألا يذهب للمدرسة أو الحضانة.

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