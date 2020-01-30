الأحد.. رشا علام توقع «السياسات المنظمة للإعلام» بمعرض الكتاب

يقام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب حفل توقيع كتاب "السياسات المنظمة للإعلام" للدكتورة رشا علام، والصادر حديثًا عن دار نهضة مصر، وذلك في الرابعة من مساء الأحد المقبل، بقاعة البرنامج المهني.الكتاب يناقش النموذج الإعلامي المصري، ويقدم رؤية لتطوير عملية التنظيم، كما يعرض نماذج من تنظيم الإعلام المسموع والمرئي في دول شرق وغرب أوروبا، فضلًا عن سرد نماذج من دول منطقة الشرق الأوسط. وقد كتب مقدمة الكتاب دكتور أسامة هيكل، وزير الإعلام.يهدف الكتاب إلى تحديد السياسات الإعلامية التي من شأنها ضبط المشهد الإعلامي، في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي أدى إلى تعددية وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والإلكترونية وسهولة النفاذ للعديد من المصادر.كما يسلط الكتاب الضوء على التحديات التي تواجه تنظيم الإعلام وسط الانفتاح الإعلامي غير المسبوق في التاريخ والقدر الهائل من القضايا التي أملاها العصر الرقم، فضلًا عن مواجهة التطرف والإرهاب الذي تعاني منه دول العالم، كما يتناول الكتاب مفهوم المسئولية المجتمعية وضرورة التأكيد عليها في ظل حرية الإعلام.وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.