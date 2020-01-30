الذهب يرتفع للمخاوف من تأثير «كورونا» على الاقتصاد العالى

يحاول الذهب اليوم الخميس، استرجاع مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة مع إقبال المستثمرين على شراء أصول الملاذ الآمن، بسبب تنامي المخاوف من أن يؤثر تفشي فيروس كورونا المتركز في الصين على نمو الاقتصاد العالمي.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1579.44 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن زاد 0.7% أمس الأربعاء، بينما صعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5% إلى 1578.60 دولار.وتراجعت الأسهم في أنحاء العالم، بينما انخفضت عوائد السندات الحكومية الألمانية القياسية، البالغ أجلها عشر سنوات مقتربة من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية، البالغ أجلها عشر سنوات لأدنى مستوياتها منذ العاشر من أكتوبر.