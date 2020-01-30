طفلة بالمعرض ترتدى فستانًا على شكل علم مصر: بحبه ومش عايزة أقلعه

التقت "الدستور"، خلال جولتها داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ٥١ في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة، بليلى، أو كما لقبت بفتاة مصر، إذ ظهرت الطفلة البالغة من العمر سبع سنوات، مرتدية علم مصر، تجوب به أركان القاعات.قالت ليلي، لـ"الدستور"، إنها جاءت برفقة مدرستها بالمرج، وصممت على ارتداء علم مصر، معلقة "مش عايزة أقلعه".وأوضحت والدة ليلي، أن ابنتها متمسكة بعلم مصر، لشعورها بجمالها خلال ارتداء هذا الزي.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض، خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير، في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.