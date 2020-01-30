إبراهيم عبدالمجيد يوقع «العابرة» بمعرض الكتاب (صور)

وقع الكاتب الروائي إبراهيم عبد المجيد، اليوم، روايته "العابرة" والصادرة عن منشورات المتوسط، بجناح الدار، ضمن فعاليات معرض القاهرة للكتاب.وعلى غلاف الرواية نقرأ: "لا يتردَّدُ الروائي المصري إبراهيم عبد المجيد، في خوضِ المغامرةِ الأدبية مع كلِّ نصٍّ سردي والتجديد في الكتابةِ شكلًا وموضوعًا، بطريقةٍ تُحوِّلُ كلَّ ما كان مُحرِجًا في البداية، إلى حالةٍ إنسانية تحتاجُ إلى التأمُّل، من خلال موضوعةٍ استثنائية، نغرقُ فى تفاصيلها عبر حياتيْن لبطلةِ بطلِ الرواية، حيثُ نتعرف على لمياء فى القسم الأوَّل من الكتاب، والتى تتحوَّل إلى حمزة فى القسم الثاني.هي رحلة كائن بشرى منه إليه، رحلة بين البشر والأحداث الحقيقة والافتراضية ومخافر البوليس والمحاكمات والرؤى الأسطورية التى تُغلِّف الحكى والسَّردَ المتدفِّق، كنهرِ النِّيلِ، عابرًا الواقع والحياة والأمل والجنون".ومن أجواء الرواية:اقتربتْ لمياء من زميلتها رغم أنها كانتْ قرَّرتْ ألا يحدث ذلك. وجدتْ نفسها تلتصق بها. نظرت الأخرى إليها فى دهشة، فالمقعد طويلٌ ممتدٌّ، ليس عليه غير حوالى عشرة طُلَّاب. تراجعتْ لمياء قليلا، واعتذرتْ، لكن زميلتها ابتسمتْ وقالتْ:- عادى.اقتربتْ لمياء بوجهها إليها، وهمستْ:- لأنكِ جميلة فقط، لكنْ؛ لم أقصد.لم تردّ عليها زميلتها. أصابتْها دهشة جديدة من خشونة صوتها، فقالتْ لمياء:- صوتى من عند ربِّنا. لا تخافى. أنا أسمي لمياء.قالتْ زميلتها:- وأنا سونيا.وبدا أنها لا تريد أن تتحدَّث.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان، شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة، بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشر، وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.