تجمهر زائري المعرض حول شخصيات فيلم «الفارس والأميرة»

تجمع عدد كبير من زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب حول شخصيات كرتونية خاصة بفيلم مصري للرسوم المتحركة "الفارس والأميرة" بطولة الفنان محمد هنيدي والفنانة دنيا سمير غانم.وظهرت الشخصيتان اللتان ترتديان ملابسًا تبدو غريبة بعض الشئ، وهو ما لفت أنظار مرتادي المعرض وحرصوا علي التقاط صور السيلفي معهم.ويعرض الفيلم مساء اليوم، داخل دار العرض السينمائية الخاصة بالمعرض، وتدور أحداثه حول القائد العربي المسلم "محمد بن القاسم" مع الأميرة الهندية "لبنى" التي التقاها أثناء انقاذه للنساء المسلمات من أيدي الهنود.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.