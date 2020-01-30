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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

زلزال يضرب الإسكندرية.. والمحافظة: لا خسائر

الخميس 30/يناير/2020 - 01:18 م
زلزال
زلزال
أحمد عاشور
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أكدت محافظة الإسكندرية أن غرفة عمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة لم تتلق أى بلاغات تتعلق بوجود أى خسائر أو إصابات نتيجة الزلزال الذي ضرب محافظة الإسكندرية فجر اليوم.

وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل رصدت، فجر اليوم الخميس، زلزالا "هزة أرضية" على بعد 440 كم شمال غرب مدينة الإسكندرية (داخل البحر المتوسط).

وأوضح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه فور حدوث الزلزال تم تكليف جميع الأجهزة التنفيذية لرصد تبعات الزلزال، من خلال غرفة عمليات المحافظة، والتنسيق مع محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل.

ومن جانبه أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الهزة الأرضية كانت الساعة 3:28 فجرا وبقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر على خط العرض 35.0331° شمالا وخط الطول 28.0012° شرقا، وعمق 60 كم، مؤكدا أنه لم تصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.

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