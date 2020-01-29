شريف عامر يرتدي «كمامة» أثناء استضافته أسرة عائدة من الصين

ارتدى الإعلامي شريف عامر، "كمامة" أثناء استضافته لرجل مصري عائد من الصين برفقة زوجته الصينية بعد غياب 11 عاما عن مصر، ببرنامجه "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي".وقال المواطن المصري، الذي يدعى نجم إبراهيم، إنه خرج من الصين برفقة أسرته هربا من فيروس كورونا.وأوضح المواطن المصري، أن المصدر الرئيسي لهذا الفيروس غير معروف حتى هذه اللحظة، ولكنه خرج من منطقة "ووهان" بالصين ثم انتشر بجميع مقاطعات الصين.