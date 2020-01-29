شهود عيان يروون تفاصيل تعذيب الطفلة «رحمة» بدار نهر الحياة

عرض برنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» شهادات أهالي منطقة دار أيتام العاشر من رمضان، الخاصة بواقعة تعذيب الطفلة «رحمة» على يد مديرة الدار.وقال شاهد عيان إن الفتاة استنجدت بعائلته بعد طردها من الدار، وطلبت منهم الاتصال بسيدة تكفلها تعيش في القاهرة، وبالفعل لم تتردد في مساعدة «رحمة».وأضافت سيدة تسكن بجوار الدار، أن الفتاة كانت تبكي بحرقة من شدة الإهانة والتعذيب، موضحة أن جميع فتيات الدار يتعرضن للتعذيب ودائما يتم سماع أصواتهن وهن يبكون.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لضرب طفلة تسمى رحمة بدار نهر الحياة بمدينة العاشر من رمضان بالمجاورة الثانية، وأكد وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية الدكتور محمد حجاجي، أن الواقعة قديمة وجارٍ التحقيق فيها وتم تحرير محضر بها وإحالتها للنيابة العامة.