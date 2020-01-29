«تنمية المشروعات»: نساعد الشباب في الحصول على أفكار

أكد محمد مرسي منصور، مدير جهاز تنمية المشروعات بفرع 6 أكتوبر، أن هناك نوعين من البرامج، الأول خاص بتوليد الفكرة للشباب التي لا تعرف ما يمكن أن تفعله، مشيرا إلى كون هذا البرنامج يعرف باسم «ولد فكرتك» والثاني باسم «إعرف مشروعك» وهو خاص بتفعيل فكرة المشروع ذاتها.وأضاف مرسي خلال استضافته ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد» مع الإعلامية عزة مصطفى، أن بعد معرفة فكرة المشروع تأتي التمويلات، مشيرا إلى قيام الجهاز بمساعدة الشباب في تسويق جزء من المنتج وكذلك إتاحة فرصة لهؤلاء الشباب بالمشاركة في المشروعات.