«حسب الله» ينادي بتطوير جامعات مصر للوصول لجامعات الجيل الثالث

قال الدكتور بهاء حسب الله أستاذ الأدب العربي بكلية الآداب جامعة حلوان، إن كتاب الطريق إلى جامعات الجيل الثالث يؤسّس مستقبل التعليم الجامعي إذا أردنا أن نجعل له مستقبل بنظرية شمولية.أضاف حسب الله، خلال ندوة مناقشة كتاب «الطريق إلى جامعات الجيل الثالث» الذي ترجمه حامد عيد:"العلماء العرب والباحثين نجحوا في أن يجلبوا حكمة القدماء واكتشافاتهم الرائعة، من بين علماء العرب هناك مَن أسّس لظهور مدارس علمية والتي تحولت لجامعات كاملة".وتابع أستاذ الأدب العربي بآداب حلوان "اهتم الغرب بتطوير علوم العرب التي بدأوها من القِدم، وإذا طورت الجامعات نفسها سيكون لنا دور نشر معرفتنا، ففكرة جامعات الجيل الثالث تقوم على التعلم عن بعد والتي دفعت الكثير من الجامعات أن تضع معلوماتها على «الإنترنت»، اللوائح في مصر ليس لها محتوى علمي على شبكة المعلومات الدولية، لذا يجب الخروج على طريقة التعليم المباشر».وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.