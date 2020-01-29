25 فبراير.. النطق بالحكم في دعوى طلاق المطرب شادي الأمير

حددت محكمة الأسرة، ثان طنطا، 25 فبراير المقبل، موعدا للنطق بالحكم في دعوى الطلاق المرفوعة من "سها السيد"، ضد زوجها المطرب الشعبي شادي الأمير، أبويي "طفلي السلم، يازن 4 أشهر، مالك، 4 سنوات".بداية الواقعة بتلقي اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثانِ طنطا بحضور سيدة إلى القسم، وبصحبتها طفلين، أحدهما 4 سنوات والآخر رضيع 3 شهور، عثرت عليهما ملقيان أمام منزل جارتها وأكدت أنهما طفليها، وتبين أن الطفلين لأب يعمل مطربا شعبيا، يدعى "شادي. الأمير"، وأم تدعى "سها. السيد. ع"، ربة منزل، وأن هناك خلافات بينهما، وتهرب الزوج والزوجة من مسئولية الطفلين، وتبادلا تركهما أمام منزلهما والهروب، حتى عثرت عليهما جارتهما، وأبلغت عنهما، وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم 12255 إداري أول طنطا، وأخطرت النيابة للتحقيق.