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محمد العسيري
الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة بعد تراجع حاد أمس

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:34 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية مرتفعة، اليوم الثلاثاء، بعد أن عانى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 في الجلسة السابقة من أسوأ أيامه في نحو أربعة أشهر بفعل المخاوف من أن تفشي فيروس تاجي في الصين قد يضر بالنمو الاقتصادي العالمي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 58.48 نقطة بما يعادل 0.20% ليصل إلى 28594.28 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 11.72 نقطة أو 0.36% مسجلا 3255.35 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 62.51 نقطة أو 0.68 % إلى 9201.82 نقطة.

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