الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة بعد تراجع حاد أمس

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية مرتفعة، اليوم الثلاثاء، بعد أن عانى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 في الجلسة السابقة من أسوأ أيامه في نحو أربعة أشهر بفعل المخاوف من أن تفشي فيروس تاجي في الصين قد يضر بالنمو الاقتصادي العالمي.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 58.48 نقطة بما يعادل 0.20% ليصل إلى 28594.28 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 11.72 نقطة أو 0.36% مسجلا 3255.35 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 62.51 نقطة أو 0.68 % إلى 9201.82 نقطة.