سفير مصر فى أبوظبى يلتقى رئيس المجلس الوطنى الاتحادى

التقى السفير شريف البديوى، سفير جمهورية مصر العربية في أبوظبي، صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة تسلمه مهام منصبه الجديد رئيسًا للبرلمان.وتطرق اللقاء إلى بحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر والإمارات في مختلف مجالات التعاون، لا سيما دفع العلاقات البرلمانية وتكثيف اللقاءات والزيارات المتبادلة، والتنسيق في المحافل الدولية بين مجلس النواب المصري والمجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات العربية المتحدة، بما يخدم مصالح البلدين ودورهما الهام في المنطقة والعالم.