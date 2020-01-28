عودة 587 لاجئًا سوريًا إلى وطنهم

أعلن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة فى سوريا، أن 587 لاجئًا عادوا خلال الــ24 ساعة الماضية إلى الأراضى السورية، من بينهم 209 لاجئين (63 امرأة و107 أطفال) عادوا من لبنان عن طريق معبرى "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 378 لاجئًا (190 امرأة و323 طفلً) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".وأضاف المركز- في بيان اليوم الثلاثاء- إلى أن نازحًا واحدًا عاد خلال الـ24 ساعة الماضية إلى مكان إقامته الدائم داخل سوريا.ونوه بأنه تم تقديم مساعدات طبية وإسعافات لــ249 مواطنًا سوريًا، منهم 64 طفلًا في مدينة "كوباني عين العرب" بريف حلب ومدينة "القامشلى" بريف الحسكة.وأوضح أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السورى قامت خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتطهير مساحة 2.3 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 31 عبوة قابلة للانفجار.