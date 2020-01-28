ونش «مسلة التحرير» يصل إلى الميدان.. والتثبيت خلال يومين

قال طاهر محمد خليفة، مسئول السلامة في شركة «المقاولون العرب» التي تتولى أعمال تطوير ميدان التحرير بوسط القاهرة إنّ الونش الرافع للمسلة الفرعونية التي من المقرر تثبيتها، وصل منذ قليل، إلى الموقع المحدد له أمام عقار 8 بميدان التحرير.وأضاف «خليفة» لـ«الدستور» أنه بوصول الونش إلى ميدان التحرير سيتم رفع المسلة الفرعونية خلال يوم أو 48 ساعة على الأكثر دون أي إرجاء، وذلك لعدم تعطل حركة السير بالميدان.وأشار إلى أنه تسلّم الونش، وقام بمراجعته حسب طبيعة عمله الخاصة بالسلامة الكاملة للموقع من معمال ومعدات، لافتًا إلى اختيار ونش خفيف الوزن لعدم التحميل على سطح مترو محطة أنور السادات.وتابع أن وزن الونش ما بين 350 إلى 400 كيلوجرام.