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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإعلام الأمريكي: مصر أحبطت خطط «الإرهابية».. و«الجماعة» تعمل وراء الكواليس

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:29 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدير سند
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ألقت صحيفة "ذا ترومبيت" الأمريكية الضوء على فشل محاولات الجماعة الإرهابية للعودة إلى الخريطة السياسية في مصر، من خلال نشر الفوضى كما فعلت بعد ثورة 25 يناير، وأرجعت الصحيفة الأمريكية ذلك إلى نجاح الحكومة المصرية لإحباط مخططاتها.

وقالت الصحيفة، إنه بالرغم من مرور 9 أعوام منذ الإطاحة بالاسلام السياسي في مصر، إلا أن الإرهابية لازالت تعمل "من وراء الكواليس" للظهور مرة أخرى على الساحة السياسية.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن "الجماعة" تتلقى تمويلًا من قطر وتركيا لتقويض الأمن والاستقرار ونشر الفوضى في مصر، وتدمير المكاسب الاقتصادية للبلاد بعد سيطرتهم على 25 يناير.

وأرجعت "ذا ترومبيت" إحباط مخططات الإخوان في ذكرى يناير، إلى جهود الحكومة المصرية في حفظ الأمن والاستقرار، ومداهمة خلايا الإخوان.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الداخلية المصرية قولها "إن مخطط الإخوان يشمل نشر الغضب والشقاق بين المواطنين من خلال الترويج للأخبار الكاذبة عبر وسائل الأخبار ومنصات وسائل الإعلام الاجتماعي، لاستقطاب المؤيدين للمنظمة الإرهابية"، بالأضافة إلى التخطيط وإعداد سلسلة من العمليات الإرهابية لاستهداف المنشآت الحيوية ودور العبادة في البلاد.

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