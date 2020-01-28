تغريد فياض توقع ديوانها «لأحلامها قوس قزح» بمعرض الكتاب

يستقبل جناح جريدة الجمهورية٬ صالة رقم 4 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب٬ دورة جمال حمدان بالتجمع الخامس٬ حفل توقيع الطبعة الثانية من ديونها الثالث "لأحلامها قوس قزح" وذلك في الرابعة مساء الأحد 2 فبراير المقبل.يتكون الديوان الثالث للشاعرة اللبنانية تغريد فياض "لأحلامها قوس قزح" من خمس وعشرين قصيدة متنوعة ما بين فلسفية رومانسية ووطنية، ويحتوي الديوان على قصيدة في حب مصر بعنوان (إني اخترتك يا مصر) وتأثرها بمصر واختيارها الاقامة فيها منذ 15 عاما. وقصائد عن الأمومة والأبناء والعلاقة بينهم.توقع الشاعرة الطبعة الثانية من هذا الديوان الذي صدرت الطبعة الأولى منه في عام 2014، ولها ديوانان قبله، صدر الأول في عام 2006 في القاهرة بعنوان "قلب على سفر" وأعيدت طباعته في طبعة ثانية عام 2010، والديوان الثاني صدر عام 2009 بعنوان "هل من مرافئ؟" ولها أيضا مجموعة قصصية بعنوان "قصص بابل المعلقة" والتي صدرت عام 2018، في القاهرة أيضا، وهي مترجمة أيضا ولقد ترجمت لوزارة الثقافة المصرية ــ هيئة قصور الثقافة٬ كتاب من العربية للإنجليزية لأدباء مصريين من مختلف المحافظات، وصدر الكتاب في عام 2010 بعنوان "لحن الحنين" على هامش مؤتمر أدباء مصر واحتفاله بالذكرى 25 لانطلاقه.يذكر أن "تغريد فياض" أسست صالون تغريد فياض الثقافي اللبناني في القاهرة أواخر عام 2015، وأقامت 35 فعالية على مدى أربع سنوات حتى الآن، استضافت فيها أدباء وشعراء وإعلاميين ودبلوماسيين من مصر ولبنان ومختلف الدول العربية والإفريقية لمناقشة موضوعات ثقافية وأدبية واجتماعية مختلفة في كل فعالية.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.