مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

أغلقت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت على تراجع أمس الإثنين، وخسر مؤشر داو جونز الصناعي القياسي 63. 455 نقطة، أو57. 1%، ليصل إلى 1. 28534 نقطة.وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 02. 52 نقطة، أو 58. 1%، ليصل إلى 45. 3243 نقطة.وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 60. 175 نقطة، أو 89. 1 %، ليصل إلى 31. 9139 نقطة.