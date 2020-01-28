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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«بنت الكنيسة والأزهر يمثلنى».. نبيلة مكرم تتحدث عن أهل الدين والسياسة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:02 ص
جريدة الدستور
محمود عرفات
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علقت السفيرة نبيلة مكرم خلال لقائها ببرنامج 90 دقيقة، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، والمذاع على فضائية المحور، على صور جمعتها مع عدد من الشخصيات العامة بالدولة.

وقالت «مكرم» عن صورتها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي: «فخر كرامة ومنقذ، فهو أنقذ بلدنا من مخاطر كبير، وأشعر وأنا بجواره أني لم أقدم شيء لبلدي مثل ما قدم هو للدولة».

وتابعت: «الرئيس السيسي يهتم بتفاصيل كل ملف من الملفات الوزارية، وهو كإنسان شخصية متواضعة ويحب البلد ولديه مصداقية كبيرة»، موضحة أن حضور الرئيس في الكاتدرائية ليلة العيد، والاحتفال بقدومه هو احتفال صادق به لأنه رئيس صادق في كل ما نره منه، لافتة إلى أن الرئيس السيسي متابع جيد، ويعلم تفاصيل كل الوزارات وكل التحديات.

وعن المهندس شريف إسماعيل، قالت: «هو أول رئيس وزراء عملت معه، وهوشخصية محترمة جدًا»، مشيرة إلى أنه عندما عرض عليها الوزارة كانت «مخضوضة جدًا»، ولم تكن تعلم سياسة الوزارة، ولكنه طمأنها وأكد لها أنه يدعمها، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل دعمها في السنة الأولى لإنشاء وزارة الهجرة.

وعن رئيس الوزراء الحالي المهندس مصطفى مدبولي، قالت: «المهندس مصطفى مدبولي، هو من الشخصيات الجميلة وكنت سعيدة للغاية باختياره رئيسًا للووزراء، يفهم عمله جيدًا، ويفهم مهام عمل الوزرات الأخرى، ويعطي وقت وفرصة لكل وزير لعرض مشكلاته وملفاته، وإدارته للوزراء هادئة وسريعة، فهو شخصية هادئة وطيبة وحازمة في نفس الوقت».

وعن البابا تواضروس، قالت: «قيمة وطنية كبيرة، وشخصية هادئة، وحمى مصر من مخاطر كثيرة جدًا، وتحسب له عبارة "وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن"، وأتمنى أن يمنحه الله الحكمة وأزمنة سالمة، ولا يمكن لأحد أن يشكك في دوره الوطني».

وعن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قالت: «مولانا دائمًا في كلامه معي يقول إني ابنته، ودائمًا أتحدث معه على أنه أبي، وأرافقه دائمًا في مؤتمرات بالخارج، وقلت له في إحدى المؤتمرات: أنني بنت الكنيسة المصرية ولكن الأزهر يمثلني».

كما تحدثت عن علاقة الصداقة التي تجمعها بالدكتورة غادة والي والدكتورة هالة السعيد، قائلة: «دوول ولاد ناس، غادة والي أتمنى أن يوفقها الله في منصبها الجديد بالأمم المتحدة، فهي شخصية خفيفة الظل والجدعة وتعطي نصيحة صادقة وليس لها أعداء، وكذلك الدكتورة هالة السعيد، ناجحة جدًا في عملها ومتعاونة جدًا، ومتفوقة في كل ملفاتها».

وعن الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، قالت إنه يحب مصر ويفخر بها جدًا، وهو شخصية متواضعة ومحبة لبدلها.

كما وجهت الشكر لزوجها المهندس هاني منير؛ لدعمها في مسيرتها العملية منذ أن كانت دبلوماسية، قائلة: «يدعمني جدًا ومتفهم ومثابر معها جدًا».

وعن ابنها الكبير رامي، قالت: «ممكن أقول مصطلح فيه أمومة "ده حبيب أمه"، فهو من الشخصيات الملتزمة جدًا، ويدرس في الولايات المتحدة الأمريكية».

وعن النجم المصري محمد صلاح، قالت: «شاب مصري أصيل متواضع لم ينسى بلده»، موضحة أنه يعجبها في محمد صلاح أنه لم ينس بلده؛ بل لم ينس محافظته أو قريته، وقام بأعمال خيرية كثيرة كتزويج البنات ومساعدة الفقراء، موضحة أن نجومية محمد صلاح هي بركة لما فعله بأهل قريته، وفخورة به كلاعب مصري رفع اسم مصر، مشيرة إلى أنها تحب شخصيته وبساطته.

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