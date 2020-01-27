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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

السيد العديسي من ملتقى معرض الكتاب: «أحب الشعر ويحبّني»

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:58 م
السيد العديسي
السيد العديسي
ايهاب مصطفى
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قال الشاعر الشاب السّيد العِديسي إنه لا يعتقد أن الشاعر هو مَن يختار الشعر، لكن العكس صحيح، ففي الصعيد ستجد الشعر في كل مناحي الحياة منذ خروج الطفل من رحم أمه حتى في المظاهر العادية، في الأحاديث والغناء والأفراح والأتراح، راعي الغنم له طريقة في الشعر والغناء، من يحرث الأرض ومن يمشي في الصحراء، الشعر هو المخفف عن الأعباء.

أضاف العديسي، خلال "ملتقى الشباب.. موجة جديدة من شعراء قصيدة النثر: رغم أنني شاعر، لكنني لن أستطيع أن أفي العلاقة الحقيقية بيني وبين الشعر، الأمر أكبر من محاولة تشخيص، هي معادلة تحتمل الوجود، ورؤيتي للعالم والخلق والكون وكل شئ.

وتابع تتداخل كل الرؤى والأحاديث والخيالات والدلالات في الشعر، هل هناك من يمنح توصيفًا للعلاقة بين الشاعر والشعر، وإن كان هو الوسيلة الوحيدة للتعبير.

ونوه الشاعر الشاب إلى أن صاحب الكلمة هو الشاعر وله منزلة خاصة في اللغة العربية، وما يقال أننا في زمن الرواية أو القصة، لكن يظل الشعر في معزل عن كل شئ، ربما كان الأمر ينحو نحوًا عاطفيا مني، لكني أقول إنني أحب للشعر ويحبني، والمسألة بها توافق حقيقي.

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

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