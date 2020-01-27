خالد الجندي: نحترم الصحابة ولا نقدسهم (فيديو)

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن القداسة شيء والاحترام شيء آخر، مشددا على ضرورة احترام الصحابة والفقهاء والعلماء، ولكن لا يجب أن نقدسهم، معقبًا: "بعد الرسول صلى الله عليه سلم، لا يوجد قداسة لأحد".وأضاف "الجندي" خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، مساء الاثنين، أن مؤتمر تجديد الخطاب الديني الذي عقده الأزهر الشريف اليوم تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، كان من الأمور المطلوبة للغاية، خلال هذا الوقت، معقبًا: "تجديد الخطاب الدني ليس اختياريًا الآن، لكنه أمر نبوي".وأوضح أن تجديد الفكر الديني يعني الموائمة بين التراث الإسلامي العظيم، والأمور المستحدثة، وترجمة لغة الخطاب الديني للغة يفهمها الناس في الشارع، ومراعاة اختلاف الزمان والمكان.