رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خالد الجندي: نحترم الصحابة ولا نقدسهم (فيديو)

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:55 م
خالد الجندي
خالد الجندي
رباب الأهواني
طباعة
قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن القداسة شيء والاحترام شيء آخر، مشددا على ضرورة احترام الصحابة والفقهاء والعلماء، ولكن لا يجب أن نقدسهم، معقبًا: "بعد الرسول صلى الله عليه سلم، لا يوجد قداسة لأحد".

وأضاف "الجندي" خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، مساء الاثنين، أن مؤتمر تجديد الخطاب الديني الذي عقده الأزهر الشريف اليوم تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، كان من الأمور المطلوبة للغاية، خلال هذا الوقت، معقبًا: "تجديد الخطاب الدني ليس اختياريًا الآن، لكنه أمر نبوي".

وأوضح أن تجديد الفكر الديني يعني الموائمة بين التراث الإسلامي العظيم، والأمور المستحدثة، وترجمة لغة الخطاب الديني للغة يفهمها الناس في الشارع، ومراعاة اختلاف الزمان والمكان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لماذا دعا خالد الجندى مشايخ الأزهر لمشاهدة " الضيف"؟

شاهد.. تعليق الجندي على وضع العمامة الأزهرية في النعش

خالد الجندي: "ربيت شنبي والعالم اتقلب" (فيديو)

خالد الجندي: هكذا تحصل على أجر يفوق الصحابي 50 مرة

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

ارتفاع مصابى حادث التصادم لـ 25 شخصًا فى أسوان

منذ حوالي 21 ساعة

زينة تكشف سبب اختفائها إعلاميًا لمدة 10 سنوات (فيديو)

منذ يوم

سما المصري تزور معرض الكتاب بـ«شبشب وبيجامة» (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الإعدادية التيرم الأول 2020 برقم الجلوس

الصور

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

image description

أول صورة لشهيد كفر الشيخ محمد ناصر الرشيدي

الأكثر قراءة

سما المصري تزور معرض الكتاب بـ«شبشب وبيجامة» (صور)

سياسي تركي يكشف سر دعوة مستشار أردوغان للتقرب من مصر

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الإعدادية التيرم الأول 2020 برقم الجلوس

أول تعليق لـ سما المصري على ظهورها بـ«البيجامة» في معرض الكتاب

إنفوجراف

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

image description

إرشادات الحماية من فيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

معدلات الإنجاز بمشروعات الطرق فى محافظة الجيزة.. (إنفوجراف)

image description

آخرها «كورونا».. تاريخ الفيروسات القاتلة (انفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

مهرجان أبوظبي للثقافة يكرم يحيي الفخراني (صور)

الصحة

لأول مرة.. إزالة رئة مريض سرطان بجراحة «ثقب المفتاح»

الصين: «كورونا» انتقل لمرحلة خطيرة

«دايت كيتو» يتسبب في انسداد الشرايين

دراسة: الكثيرون يجهلون ضوابط صحة العين

منوعات

خطأ ساذج.. موقف محرج لـ«فوكس نيوز» بسبب Bad Boys

أفضل الفيتامينات لمحاربة مشاكل الأظافر

«سيروم الرموش» يهدد بمخاطر على العيون

4 فوائد لـ القهوة قبل ممارسة الرياضة

مقالات الرأي
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
التفرقة بين النساء والرجال فى الحياة الخاصة والعامة
د.أحمد الخميسى
العراق.. رمح الله فى الأرض
ماجد حبته
لأنها لم تعرف أين تقع أوكرانيا!
المزيد

الثقافة

9 قرارات في البيان الختامي لاجتماع اتحاد الكتاب العرب في مصر

دار الشروق تنظم حفلا للكتاب والناشرين الأربعاء

رانيا يحيى تقدم أول كتاب عن العبقري فؤاد الظاهري

أسامة السعيد يناقش «آرنكا» في معرض الكتاب