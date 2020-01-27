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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الدفاع يلتقى دفعة «الجمسى» لطب القوات المسلحة

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:34 م
الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي
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التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، خريجي الدفعة الأولى من كلية الطب بالقوات المسلحة (دفعة المشير محمد عبدالغني الجمسي)، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع أفراد القوات المسلحة.

وألقى مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، كلمة قدم من خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على جهودها للارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل الكلية بالقوات المسلحة لتخريج أجيال من الأطباء العسكريين المؤهلين وفقًا لأحدث النظم والمعايير العلمية لإعداد الكوادر المؤهلة القادرة على مواصلة مسيرة التطوير والبحث العلمى فى مجال الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصرى.

ونقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة لخريجي كلية الطب بالقوات المسلحة.

وأكد أن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تدخر جهدًا لتأهيل طلبة الكلية لإعداد جيل من الكوادر الطبية المؤهلة تأهيلًا عالميًا لتكون لبنة جديدة تضاف إلى القوات المسلحة، وأن إنشاء كلية الطب بالقوات المسلحة يأتى استمرارًا لسعى القوات المسلحة لبناء قوات مسلحة عصرية قوية وقادرة على حماية الوطن والدفاع عن مقدساته.

وأوصى القائد العام الخريجين بضرورة المحافظة على ما اكتسبوه داخل كلية الطب بالقوات المسلحة من تعليم طبى راقٍ والذى تم بالتعاون مع أعرق كليات الطب بالعالم وعلى رأسها كلية طب جامعة ولاية ميتشجن الأمريكية وتنفيذ اختبارات IFOM لطلبة المراحل الدراسية المختلفة لمواصلة العلم والتعلم ليصلوا لأعلى درجات التأهيل فى التخصصات الطبية المختلفة.

وأدار القائد العام للقوات المسلحة لقاء مع الخريجين استمع خلاله إلى آرائهم وتساؤلاتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات.

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