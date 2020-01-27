«التجمع»: الإخوان عطّلت الحياة الحزبية و30 يونيو صحّحت الأوضاع

قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، إنّ الكاتب استطاع أن يصنع زخمًا من موضوعات كتابه وتطرق إلى عدة مشاكل واجهته، خاصة قبل 2011.وضاف عبدالعال، خلال ندوة كتاب «ثقوب في جدار الأحزاب» بمعرض الكتاب الدولي في دورته الـ51:«كنت أواجه الراسماليّة المصرية قبل 2011، وبعد حكم جماعة الإخوان ركّز حزب التجمع على سلامة الوطن وتوحيد جبهته الداخليّة، فالشباب وقتها أجّل كل خلافاته الفكريّة، وركّزنا على انتصار قضيتنا ضد الإرهاب وإعادة استقرار البلاد».وواصل رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي: «نحن نحافظ على الاستحقاق الدستوري ولا يصح أن يقال، إن الأحزاب كانت كرتونية قبل 2011» مطالبًا بعودتها إلى ممارسة دورها في المجتمع المصري.واختتم النائب حَديثه قائلًا: «كان لتضييق جماعة الإخوان على الحياة الحزبية في مصر سببًا في خروج الحركات الشبابيّة إلى الشارع وإعلان تمردها؛ للتعبير عن رأيهم في 30 يونيو التي قضت على أحلام طيور الظلام التي كانت خرجت من أوكارها لتعطيل عجلة إنتاج الوطن».وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.