أنور مغيث: التعاطف مع المعاقين ليس كافيًا

قال الدكتور أنور مغيث، الرئيس السابق للمركز القومي للترجمة، إنّ كتاب الدكتورة هبة هجرس عن الإعاقة والعمالة في مصر.. دراسة نقدية تنويري، مؤكدًا أن الإنسانية ليست عواطف ومشاعر، بل حقوق ومواطنة.وأضاف «ينبغي أن نفكر بطرق جديدة لصياغة حقوق المواطنين ذوي الإعاقة، وتستعرض أشكال التدخل الحكومي لعملية دمج الأشخاص المعاقين في المجتمع وليس أشخاص مهمشين، وأن هناك امتيازات ودعم لا بدّ أن يقدم لتشغيل ذوي الإعاقة، وتَأهليهم، حتى يواكبوا سوق العمل».وأشار إلى أن هبة هجرس دعّمت الكتاب بالأبحاث والإحصائيات وهذه مسألة مهمة، فالإحصائيّات كشفت عما يقدم لهؤلاء للحصول على حقوقهم.ولفت الرئيس السابق للمركز القومي للترجمة إلى أن هؤلاء الأشخاص أصحاب قضية، تقابلهم معوقات تواجههم للحصول على فرص عمل، ولا بدّ من تغيير ثقافة التعامل مع المعاقين، ومراجعة تلك النظرة، مشددًا على أن التعاطف ليس كافيًا معهم.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية - معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.