المؤبد لـ3 اغتصبوا سيدة أمام طفلها المعاق بالهرم

قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم الإثنين، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن بالمؤبد، لإدانتهم بالتعدي جنسيا على ممثلة داخل شقتها بالهرم، واغتصابها أمام طفلها المعاق وسرقة متعلقاتها في فبراير 2017، كما عاقبت المحكمة متهمًا رابعًا بالسجن لمدة 15 سنة.وقالت النيابة في أمر إحالة المتهمين للمحاكمة في القضية رقم 21572 جنايات الطالبية، إن المتهمين «أ. ع» و«م. ن» و«م. ف» و«ع. ج»، واقعوا المجني عليها «أ. ح»، بغير رضاها، بأن اقتحموا مسكنها وأشهروا في وجهها أسلحتهم، مهددين بإلحاق الأذى بها وبنجلها، ونزع عنها المتهم الرابع ملابسها كرها عنها وعاشرها معاشرة الأزواج، ثم تلاه الثالث ثم الثاني في ممارسة ذات الأفعال، كرها عن المجنى عليها، بينما كان الأول يراقب الطريق أسفل العقار.وأضافت النيابة أن المتهمين حازوا سلاحا ناريا، وسلاحا أبيض، وطلقات، وسرقوا مبلغ 700 جنيه، و3 هواتف محمولة، وشاشة تلفزيون، و«تابلت».