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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مصر للطيران» تسير 85 رحلة بمطار القاهرة لنقل 10 ألاف راكب اليوم

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:07 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمود السعدى
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تُسير شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والإقليمية والداخلية بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الإثنين، 85 رحلة جوية داخلية وتجارية إلى مختلف المدن والعواصم العربية والأفريقية والعالمية، لنقل ما يقرب من 10 ألاف راكب من مختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارة الطيران المدني بقيادة الطيار محمد منار عنبة على زيادة تنشيط الحركة السياحية المصرية، استغلالا لحالة الاستقرار التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية.

وتشهد معظم رحلات طائرات مصر للطيران خلال الآونة الأخيرة، كثافة ركابية هائلة لحرص آلاف المسافرين من مختلف الجنسيات على ارتياد طائرات الشركة الوطنية للطيران، نظرا للخدمات والتسهيلات والتيسيرات التي يتم تقديمها على متن الطائرات وبالمطارات المصرية، فضلا عن حسن الاستقبال وسرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول.

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