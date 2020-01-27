«مدبولي»: السيسي كلفني بتكريم المسؤولين السابقين على خدمتهم الوطن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على تكريم كل مسئول بذل جهدا لخدمة الوطن خلال توليه المسئولية، ليأتي من يخلفه ويستكمل ما قام به، وهذا نهج نسعى لتكريسه، وهو أنه لن يبدأ أي مسئول من الصفر، بل سيُكمل مسيرة العمل كلُّ في موقعه.جاء ذلك خلال مراسم تكريم المحافظين السابقين، الذين شملتهم حركة المحافظين التي تم إجراؤها فى نوفمبر الماضي، في حفل أقيم بهذه المناسبة بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، معربًا عن خالص الشكر والتقدير للمحافظين السابقين لما بذلوه من جهود.وقال رئيس الوزراء، إن سنة الحياة تقتضي أن يسلم كل منا الشعلة، بعد فترة طالت أم قصرت، لمن يأتي بعده، فنحن جميعًا جنود فى خدمة هذا الوطن الغالي.وأضاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفه بتنظيم هذا التكريم، لتوجيه الشكر للمحافظين السابقين على الفترة الصعبة التي تولوا فيها مسئولية العمل العام.عقب ذلك قام رئيس الوزراء، بتسليم دروع التكريم للمحافظين السابقين، متمنيا لهم التوفيق والسداد في المرحلة المقبلة.بدورهم، أعرب المحافظون السابقون عن شكرهم وامتنانهم لهذا التكريم الذي يأتي ليكلل الجهود التي بذلوها، كما يعد تقديرا لهم من جانب القيادة السياسية، مؤكدين أن هذا التكريم يؤكد أن الدولة لا تنسى الجهود التي تُبذل في مواقع العمل والإنتاج، من جانب أي مسئول، كما أعربوا عن تمنياتهم بالتوفيق للمحافظين الحاليين في استكمال مسيرة البناء والتنمية على أرض مصر.