الباز يكشف تفاصيل تقرير «حقوق الإنسان» بجنيف ضد أردوغان

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، وجود العديد من الملاحظات على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي يخضع غدًا لمحاكمة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مؤكدًا أنه بانتظار متابعة ملاحظة الجميعات الحقوقية في نظام أردوغان الديكتاتوري الظالم.واستعرض الباز خلال برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن هناك بعض الملاحظات التي ستواجه نظام أردوغان، وأهمها خرق كل معاهدات حقوق الإنسان وانتهاك آدمية شعبه، ووجود ما يقرب من 10 آلاف شخص مختفى قسريًا في تركيا.وأكد أن أردوغان ونظامه، سيواجهون جريمة مراقبة أجهزة الأمن في تركيا الصفحات الخاصة بالمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكل من يكتب كلمة يعارض فيها أردوغان يتم اعتقاله أو اختفائه قسريًا على الفور.وأوضح أنه من ضمن الملاحظات المأخوذة على النظام الديكتاتوري، هو تعرض الزوار والسياح العرب للخطر والمضايقات الأمنية في الأشهر الأخيرة بسبب شرطة "أردوغان"، وترحيل اللاجئين السوريين قسريًا، بعد ما فشل في ابتزاز الاتحاد الأوروبي ماديًا وسياسيًا، والسماح لقنوات إعلامية إخوانية أن تبث من أراضيه للتحريض على العنف وقتل المواطنين الأبرياء ورجال إنفاذ القانون في مصر، وتقديم الدعم المادي واللوجستي لتنفيذ عمليات إرهابية نكاية في الدولة المصرية نتيجة للخلاف السياسي.وتابع: أن التقرير شمل تصدر تركيا قائمة دول العالم من حيث حبس الصحفيين، ووضعها في الترتيب ١٥٧ عالميًا من أصل ١٨٠ دولة بإجمالي ١٢٤ صحفيًا محبوسًا يتم التنكيل بهم، وإصدار قوانين من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير، إضافة إلى حجب المواقع الإلكترونية المعارضة، الأمر الذي يخالف الأعراف والمواثيق الدولية، ونقل تركيا العناصر الإرهابية من سوريا إلى ليبيا واستخدام الرئيس التركي خطابا تهديديا لدول الجوار يستلهم فيه رموز الخلافة العثمانية البائدة؛ لاحتلال مناطق نفوذها القديمة في الشرق الأوسط.