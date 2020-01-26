رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز يكشف تفاصيل تقرير «حقوق الإنسان» بجنيف ضد أردوغان

الأحد 26/يناير/2020 - 10:37 م
الباز
الباز
أحمد عبد العزيز
طباعة
كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، وجود العديد من الملاحظات على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي يخضع غدًا لمحاكمة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مؤكدًا أنه بانتظار متابعة ملاحظة الجميعات الحقوقية في نظام أردوغان الديكتاتوري الظالم.

واستعرض الباز خلال برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن هناك بعض الملاحظات التي ستواجه نظام أردوغان، وأهمها خرق كل معاهدات حقوق الإنسان وانتهاك آدمية شعبه، ووجود ما يقرب من 10 آلاف شخص مختفى قسريًا في تركيا.

وأكد أن أردوغان ونظامه، سيواجهون جريمة مراقبة أجهزة الأمن في تركيا الصفحات الخاصة بالمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكل من يكتب كلمة يعارض فيها أردوغان يتم اعتقاله أو اختفائه قسريًا على الفور.

وأوضح أنه من ضمن الملاحظات المأخوذة على النظام الديكتاتوري، هو تعرض الزوار والسياح العرب للخطر والمضايقات الأمنية في الأشهر الأخيرة بسبب شرطة "أردوغان"، وترحيل اللاجئين السوريين قسريًا، بعد ما فشل في ابتزاز الاتحاد الأوروبي ماديًا وسياسيًا، والسماح لقنوات إعلامية إخوانية أن تبث من أراضيه للتحريض على العنف وقتل المواطنين الأبرياء ورجال إنفاذ القانون في مصر، وتقديم الدعم المادي واللوجستي لتنفيذ عمليات إرهابية نكاية في الدولة المصرية نتيجة للخلاف السياسي.

وتابع: أن التقرير شمل تصدر تركيا قائمة دول العالم من حيث حبس الصحفيين، ووضعها في الترتيب ١٥٧ عالميًا من أصل ١٨٠ دولة بإجمالي ١٢٤ صحفيًا محبوسًا يتم التنكيل بهم، وإصدار قوانين من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير، إضافة إلى حجب المواقع الإلكترونية المعارضة، الأمر الذي يخالف الأعراف والمواثيق الدولية، ونقل تركيا العناصر الإرهابية من سوريا إلى ليبيا واستخدام الرئيس التركي خطابا تهديديا لدول الجوار يستلهم فيه رموز الخلافة العثمانية البائدة؛ لاحتلال مناطق نفوذها القديمة في الشرق الأوسط.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"أردوغان الغدار يقتل اللاجئين".. السوريون يتجرعون الموت في تركيا

صحيفة أمريكية: أردوغان ديكتاتور ومسيرته حافلة بالإرهاب

الأكاديميون فى تركيا ضحايا آلة قمع أردوغان

كيف أحرجت "اللاءات" التونسية الديكتاتور أردوغان؟

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

عودة المحتال.. تفاصيل رفع ذئب «وول ستريت» الحقيقى دعوى على رضا عزيز

منذ يومين

وائل غنيم عن تلقيه تهديدات: لو اتقتلت تميم بن حمد المسؤول

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى والقنوات الناقلة

منذ يوم

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

الصور

image description

«القومي لأسر الشهداء» ينظم رحلة للمتحف المصري

image description

صور تامر حسنى وإيتو وأحمد حسن وهانى سلامة فى افتتاح مطعم لا ليجا

image description

عرض مسرحية هيلين بمركز الهناجر ضمن مهرجان آفاق

image description

طوابير أمام البوابات في ثالث أيام معرض الكتاب

image description

محافظ الوادي يفتتح 5 مشروعات جديدة في الخارجة (صور)

الأكثر قراءة

سما المصري تزور معرض الكتاب بـ«شبشب وبيجامة» (صور)

أول تعليق لـ سما المصري على ظهورها بـ«البيجامة» في معرض الكتاب

«تشييع جنازة محمد علي».. الخائن يعلن اعتزال العمل السياسي

«الجزارين» تكشف عن موعد زيادة أسعار اللحوم

إنفوجراف

image description

آخرها «كورونا».. تاريخ الفيروسات القاتلة (انفوجراف)

image description

أحمد موسى: «مفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو» (فيديو)

image description

خطة دمج شركات القابضة للتشييد والتعمير (انفوجراف)

image description

طريقة إزالة الأحكام من الفيش (انفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

مهرجان أبوظبي للثقافة يكرم يحيي الفخراني (صور)

الصحة

تناول الزبادى بانتظام يقلل خطر الإصابة بأورام الثدى

دراسة تقود للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبي الضموري

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

منوعات

اللجنة الأولمبية تشيد بأداء منتخب اليد

الفراعنة إلى طوكيو.. مصر بطلا لأمم إفريقيا لكرة اليد للمرة السابعة

دراسة: الرجال يرفعون ضغط زوجاتهم

دراسة: التغيرات المناخية تعيد تشكيل سكان الولايات المتحدة

مقالات الرأي
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
التفرقة بين النساء والرجال فى الحياة الخاصة والعامة
د.أحمد الخميسى
العراق.. رمح الله فى الأرض
ماجد حبته
لأنها لم تعرف أين تقع أوكرانيا!
المزيد

الثقافة

المبدع الأعظم.. إبراهيم الكوني: لجنة «نوبل» دنّست حرمة الأدب ومنحت الجائزة لهواة

حكايات الثورة والحب والغضب فى مذكرات أحمد عكاشة

الكاتب يوسف مسلم: وقف مسرحية «شبيهان» بالإسكندرية دليل على سرقة أفكاري

عروض البيت الفني للمسرح اليوم